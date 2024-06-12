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لبنان

بالفيديو: الطيران الاسرائيلي استهدف هذه البلدات الجنوبية

Lebanon 24
12-06-2024 | 03:23
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شن الطيران المعادي غارات متتالية، اليوم الأربعاء، على 4 دفعات مستهدفًا أطراف ياطر وزبقين ووادي عمر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
واستهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة أرضا مفتوحة بين بلدتي بليدا وعيترون من دون تسجيل اصابات.
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كما قصف العدو الإسرائيلي وادي حانين واطراف بلدتي يارون ومارون الراس ووادي حسن واطراف بلدة مجدل زون بالقذائف المدفعية.
 
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة، مساء أمس الثلاثاء، استهدفت منزلاً بثلاثة صواريخ في بلدة جويا – قضاء صور، أدّت الى استشهاد 4 عناصر من حزب الله، فيما يعتبر هذا الاستهداف هو الأول للبلدة منذ بدء الحرب.
 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ من جنوب لبنان نحو الجليل، الأمر الذي أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في كل الشمال الإسرائيلي.
 
وأعلن لاحقًا حزب الله في بيان، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مصنع ‏‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو، في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابه إصابة مباشرة، موضحًا أنه ذلك "جاء في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين".
 
وفي بيان آخر، أعلن حزب الله أنه قصف مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية.
 

 
 
 

 
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