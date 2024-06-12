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لبنان

دير قانون النهر ووزارة الاعلام ودعتا الزميلة سنا الحاج

Lebanon 24
12-06-2024 | 03:02
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ودعت مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية واسرة وزارة الاعلام والجسم الثقافي والاعلامي في لبنان الزميلة الدكتورة سنا الحاج، في مأتم رسمي وشعبي حاشد، في حسينية بلدة دير قانون النهر، في حضور مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد ممثلا وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، النائب علي خريس، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، عضو المكتب السياسي لحركة " أمل" محمد غزال ووفد من القيادة، زينب اسماعيل ممثلة نقابة المحررين، وفد من رابطة خريجي الاعلام والجمعيات الثقافية، رئيس مجلس الجنوب ممثلا برئيس مكتب صور المهندس علي الدر، رؤساء بلديات ومخاتير، وحشد من زملاء الفقيدة في الاعلام والثقافة والتربية.
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