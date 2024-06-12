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لبنان

بعد غارات على جنوب لبنان.. حزب الله يشن سلسلة هجمات على مواقع إسرائيلية

Lebanon 24
12-06-2024 | 04:10
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أعلن حزب الله في بيان أنه "استهدف عند الساعة 09:30 من صباح يوم الاربعاء، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة". 
 
 
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كما أعلن في بيان آخر، أنه استهدف عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة، بالإضافة الى استهداف موقع الراهب بالقذائف المدفعية.‏
 
 
هذا واستهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر اليوم ايضًا موقع راميا بالقذائف المدفعية، بحسب "الحزب".‏ 
 
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