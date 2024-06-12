ردّا على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة جويا.. هذا ما فعله "الحزب" اليوم!

أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنه استهدف مصنع ‏‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو، في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابه إصابة مباشرة، موضحًا أنه ذلك "جاء في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين".

Advertisement

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله أنه قصف مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية.



إلى ذلك أعلن الحزب، أنه قصف اليوم مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًا على استهداف جويا.

كما أعلن الحزب انه استهدف ثكنة زرعيت ‏بالقذائف المدفعية.