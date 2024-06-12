ردّا على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة جويا.. هذا ما فعله "الحزب" اليوم!

أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنه استهدف مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو، في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابه إصابة مباشرة، موضحًا أنه ذلك "جاء في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين".
وفي بيان آخر، أعلن حزب الله أنه قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.
إلى ذلك أعلن الحزب، أنه قصف اليوم مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًا على استهداف جويا.
كما أعلن الحزب انه استهدف ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية.