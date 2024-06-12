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لبنان

الرطوبة غدا تلامس الـ100% ساحلاً... اليكم حال الطقس

Lebanon 24
12-06-2024 | 04:25
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل لتتجاوز معدلاتها بحدود الـ7 درجات مع احتمال ظهور غبار في الاجواء ورطوبة مرتفعة تلامس 100%، علما ان درجات الحرارة على الجبال ستكون اعلى من المناطق الساحلية بسبب ظاهرة الانقلاب الحراري مما يحبس الرطوبة والملوثات فوق المناطق الساحلية دون ارتفاع الف متر ويزيد الشعور بالحر على الساحل.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
 
-الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم بكتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود ال 8 درجات  في المناطق الداخلية ويستمر تأثيرها حتى صباح الاثنين حيث تنحسر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و29 وفي زحلة بين 16 و32.
تحذير: من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة ومن الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية اعتبارا من يوم الجمعة، مع ضرورة الاكثار من شرب المياه.
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر، ترتفع الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الداخلية.
الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل لتتجاوز معدلاتها بحدود الـ 7 درجات مع احتمال ظهور غبار في الاجواء ورطوبة مرتفعة تلامس 100%، علما ان درجات الحرارة على الجبال ستكون اعلى من المناطق الساحلية بسبب ظاهرة الانقلاب الحراري مما يحبس الرطوبة والملوثات فوق المناطق الساحلية دون ارتفاع الف متر ويزيد الشعور بالحر على الساحل.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تلامس الـ 41 درجة في الظل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الاحساس بالشعور بالحر، كما تسوء الرؤية أحيانا على المستويات المنخفضة.
السبت: قليل الغيوم مع بداية تراجع في درجات الحرارة و بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل فوق معدلاتها بـ 6 درجات وتراجع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يخفف من تأثير الحرارة مع رياح ناشطة من بعد الظهر.
-الحرارة على الساحل من 24 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 21 إلى 40 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة. 
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,26
-ساعة غروب الشمس: 19,50
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