سقط من مرتفع إلى داخل مجرى نهر أبو علي.. وهذا ما حلّ به (صور)

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سقط المدعو "خ.ص" من مرتفع الى داخل مجرى نهر ابو علي ما ادى الى اصابته بكسور عديدة في مختلف انحاء جسده وجرى اسعافه ونقله الى مستشفى المنلا للعلاج بواسطة الصليب الاحمر اللبناني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفيد ان الجريح كان قد فقد الوعي ما تسبب بسقوطه من مرتفع الى اسفل النهر.