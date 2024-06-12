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لبنان

المكاري التقى سفير المغرب

Lebanon 24
12-06-2024 | 04:52
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التقى وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير المملكة المغربية محمد كرين الذي قال بعد اللقاء: "سعدت اليوم بلقاء وزير الاعلام، وكالعادة دار اللقاء في جو أخوي وتفاهم حول كل القضايا المشتركة، حيث كانت العلاقات بين البلدين في عمق نقاشاتنا، وذلك في مختلف المجالات خصوصا تلك المرتبطة بالاعلام وبكل ما يدور حوله".
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اضاف: "نحن نتطلع لان تتطور علاقات بلدينا في هذا الميدان، بالنظر الى المكانة التي يحتلها لبنان والاعلام اللبناني على الساحة العربية، ما جعل من بيروت عاصمة للاعلام العربي. فللإعلام اللبناني إضاءات ومكانة متميزة". 
واوضح أن "اللقاء تطرق ايضا الى الاوضاع في البلدين وفي المنطقة"، آملا "تحقيق علاقات قوية مع لبنان الشقيق في مختلف الميادين".
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