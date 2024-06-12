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لبنان

شهيد جديد للحزب.. هذه هويته

Lebanon 24
12-06-2024 | 04:56
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نعى حزب الله في بيان الشهيد بهيج محمد حجازي "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة حاريص في جنوب لبنان، وذلك متأثرًا بجروح أصيب بها منذ أيام.
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