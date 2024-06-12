إيهاب حمادة: ثقوا اننا منتصرون وسنستفيد من ثرواتنا

أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "العدو الإسرائيلي يهول ويهدد ولم يستطع ان يحقق إنجازا منذ تسعة أشهر في غزة المحاصرة، ولن يستطيع تحقيق أي إنجاز ولن يصمد، إذا ما دخل في معركة مع المقاومة في لبنان ومحور المقاومة الممتد من البحر إلى البحر".

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وقال خلال اللقاء السياسي الذي نظمه "حزب الله" في منزل ابو حيدر عساف في منطقة مشاريع القاع في البقاع الشمالي: "إن كل إسرائيلي اليوم على ثقة ويقين بأن ليس له مستقبل على أرض فلسطين، واعتبر أن الإسرائيلي رغم ما يظهره من خلال آلة القتل هو ضعيف ومرهق ويعيش العزلة على مستوى العالم".

وشدد حمادة على أن "المرحلة المقبلة علينا والخارطة الجديدة للمنطقة، ليس لها علاقة بما يسمى إسرائيل، بل فيها فلسطين بحروف عربية، إسلامية ومسيحية لها علاقة كأرض مقدسة من حق اهلها من الفلسطينيين على اختلاف طوائفهم، وليست وعدا لليهود ولن يكونوا عليها إلا من خلال كونهم جزءا من التركيبة الموجودة في المجتمع الفلسطيني".

وختم: "كونوا على ثقة بأننا منتصرون وان هذا الواقع سنصل اليه قرببا، وسنستفيد من ثرواتنا في لبنان والمنطقة على كافة المستويات".

وتخلل اللقاء حوار بين النائب حمادة والحضور من فعاليات المنطقة، حول بعض القضايا السياسية والإنمائية.



