وزارة الثقافة تلقت كتابا من السفارة الأرجنتينية للاشتراك في "برنامج الجنوب" لدعم الترجمات

تلقت وزارة الثقافة كتابا من سفارة الارجنتين، تعلن فيه إفتتاح فترة تقديم طلبات للاشتراك في "برنامج الجنوب" لدعم الترجمات الأدبية والعلمية.

وجاء في الكتاب: "ان البرنامج يحاول هذا العام دعم اعمال الترجمة في العلوم الاجتماعية والإنسانية (المقالة ، النقد الأدبي، علم إجتماع الثقافة) وغيرها من العلوم بالإضافة الى الشعر.

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تقبل الطلبات الجديدة وترسل الى السفارة حتى يوم الجمعة في 26 الحالي، وتنشر الاعمال التي يتقرر دعم ترجمتها قبل 30 تموز 2025" .

وللمزيد من المعلومات حول "برنامج جنوب " يمكن زيارة احد الرابطين التاليين:

Programa-sur.caneilleria.gob.ar/index.php

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Programa-sur.caneilleria.gob.ar/en/index.php



