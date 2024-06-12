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لبنان

وزارة الثقافة تلقت كتابا من السفارة الأرجنتينية للاشتراك في "برنامج الجنوب" لدعم الترجمات

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:05
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تلقت وزارة الثقافة كتابا من سفارة الارجنتين، تعلن فيه إفتتاح فترة تقديم طلبات للاشتراك في "برنامج الجنوب" لدعم الترجمات الأدبية والعلمية.
 
وجاء في الكتاب: "ان البرنامج يحاول هذا العام دعم اعمال الترجمة في العلوم الاجتماعية والإنسانية (المقالة ، النقد الأدبي، علم إجتماع الثقافة) وغيرها من العلوم بالإضافة الى الشعر.
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تقبل الطلبات الجديدة وترسل الى السفارة حتى يوم الجمعة في 26 الحالي،  وتنشر الاعمال التي يتقرر دعم ترجمتها قبل 30 تموز 2025" .
وللمزيد من المعلومات حول "برنامج جنوب " يمكن زيارة احد الرابطين التاليين:
Programa-sur.caneilleria.gob.ar/index.php
او

Programa-sur.caneilleria.gob.ar/en/index.php

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