Advertisement

لبنان

محفوظ: نأمل أن يعود الحبتور عن قراره بوقف قناة HTV

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1210844-638537910668282203.jpg
Doc-P-1210844-638537910668282203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسف رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع "عبد الهادي محفوظ، في بيان، "لقرار رجل الأعمال الشيخ خلف أحمد الحبتور إغلاق قناة ’’HTV‘‘ اللبنانية التي رفع فيها "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" توصية لمجلس الوزراء بمنحها ترخيصا كون هذه القناة التزمت بضوابط القانون المرئي والمسموع 382/94 وقانون البث الفضائي 531/96 وخصوصا لجهة الموضوعية وصحة الخبر وعدم الإثارة السياسية أو الطوائفية والتعرض للغير والإضرار بأمن المجتمع".
Advertisement


اضاف محفوظ في بيانه: "هذا، وكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد بارك سلفا قرار الشيخ خلف أحمد الحبتور لإنشاء هذه القناة ولم يلمس أي اعتراضات من أي جهة سياسية أو غير سياسية وخصوصا أن هذه القناة فسحت المجال أمام توظيف أكثر من 300 صحافي لبناني ومنتج ومصور وتعيد الإعتبار للاعلام اللبناني الذي يتميز عن غيره بالحرية الإعلامية ويفسح المجال أمام التعبير الحر".
وختم: "نأمل أن يعود الشيخ خلف أحمد الحبتور عن قراره بوقف القناة وأن يعتبر ان كل الحمايات القانونية وغير القانونية متوافرة. ويقينا لا أحد يريد أن يلحق الضرر بالعاملين بها أو بفريقه. كما سيجد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى جانبه دوما وصراحة عند أي تعرّض مجحف لهذه القناة من أي جهة كانت".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:27 | 2024-06-12
05:51 | 2024-06-12
05:48 | 2024-06-12
05:44 | 2024-06-12
05:43 | 2024-06-12
05:41 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24