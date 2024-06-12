محفوظ: نأمل أن يعود الحبتور عن قراره بوقف قناة HTV

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اضاف محفوظ في بيانه: "هذا، وكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد بارك سلفا قرار الشيخ خلف أحمد الحبتور لإنشاء هذه القناة ولم يلمس أي اعتراضات من أي جهة سياسية أو غير سياسية وخصوصا أن هذه القناة فسحت المجال أمام توظيف أكثر من 300 صحافي لبناني ومنتج ومصور وتعيد الإعتبار للاعلام اللبناني الذي يتميز عن غيره بالحرية الإعلامية ويفسح المجال أمام التعبير الحر". أسف رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع "عبد الهادي محفوظ، في بيان، "لقرار رجل الأعمال الشيخ خلف أحمد الحبتور إغلاق قناة ’’HTV‘‘ اللبنانية التي رفع فيها "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" توصية لمجلس الوزراء بمنحها ترخيصا كون هذه القناة التزمت بضوابط القانون المرئي والمسموع 382/94 وقانون البث الفضائي 531/96 وخصوصا لجهة الموضوعية وصحة الخبر وعدم الإثارة السياسية أو الطوائفية والتعرض للغير والإضرار بأمن المجتمع".اضاف محفوظ في بيانه: "هذا، وكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد بارك سلفا قرار الشيخ خلف أحمد الحبتور لإنشاء هذه القناة ولم يلمس أي اعتراضات من أي جهة سياسية أو غير سياسية وخصوصا أن هذه القناة فسحت المجال أمام توظيف أكثر من 300 صحافي لبناني ومنتج ومصور وتعيد الإعتبار للاعلام اللبناني الذي يتميز عن غيره بالحرية الإعلامية ويفسح المجال أمام التعبير الحر".

وختم: "نأمل أن يعود الشيخ خلف أحمد الحبتور عن قراره بوقف القناة وأن يعتبر ان كل الحمايات القانونية وغير القانونية متوافرة. ويقينا لا أحد يريد أن يلحق الضرر بالعاملين بها أو بفريقه. كما سيجد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى جانبه دوما وصراحة عند أي تعرّض مجحف لهذه القناة من أي جهة كانت".