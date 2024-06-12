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لبنان

جلسة قريباً لمجلس الوزراء.. وهذا جدول الأعمال المقترح

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:12
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أعلنت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في بنود عديدة.
للإطلاع على جدول الأعمال المُقترح للجلسة.. إضغط هنا
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