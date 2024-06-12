جلسة قريباً لمجلس الوزراء.. وهذا جدول الأعمال المقترح

أعلنت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في بنود عديدة.

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