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لبنان

هل تستطيع إسرائيل القضاء على قدرات "حزب الله" باجتياح بريّ؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:29
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قال موقع "ميدل إيست مونيتور"، إنّ "مهاجمة لبنان تُمثّل كارثة على وجود إسرائيل".
 
وفي هذا السياق أيضاً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "قدرة "حزب الله" مع 200 ألف صاروخ موجهة لكل أنحاء إسرائيل، هي قدرة لا يُمكن القضاء عليها حالياً حتّى عبر دخول بريّ".
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