بوشكيان عرض مع كريستوف كاريه لمساعدات البنك الدولي للقطاع الصناعي

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استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، في مكتبه في الوزارة. وبحثا في أهمية دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل والانماء المتوازن والتنمية المستدامة.كما عرض بوشكيان سبل دعم البنك الدولي للصناعة اللبنانية لتنمو وتزدهر، ويكبر حجم القطاع وتتعزّز الاستثمارات الصناعية.