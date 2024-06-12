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لبنان

مسؤول إسرائيليّ يُعلّق على قصف "حزب الله": نستعدّ لهذا الأمر

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:44
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أشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن "حزب الله لم ينته من الردّ"، وأكد أن الجيش الإسرائيلي مستعدّ لمواجهة صواريخ الحزب. 
 
وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي قائلاً: "نستعد لرد قوي في لبنان". 
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