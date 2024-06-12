مسؤول إسرائيليّ يُعلّق على قصف "حزب الله": نستعدّ لهذا الأمر

أشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن "حزب الله لم ينته من الردّ"، وأكد أن الجيش الإسرائيلي مستعدّ لمواجهة صواريخ الحزب.

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي قائلاً: "نستعد لرد قوي في لبنان".