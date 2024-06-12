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لبنان

أحدهم انتحل صفة طبيب... يقومون بأعمال مخالفة للقوانين في مراكز تجميل

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:48
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 أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه "بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على مركز تجميل في منطقة مار مخايل العائد للمدعو ع.ي، تبيّن أنه منتحل صفة طبيب والمركز غير مرخّص. وبناءً على ذلك، تمّت إحالة الشخص المعني إلى النيابة العامة وإغلاق المركز".
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ولفت الى أن "فريق المديرية كشف على عيادة طب الأسنان للدكتورة ز.خ في منطقة فردان، وتبيّن أنها تقوم بأعمال تجميلية مخالفة للقوانين، رغم تعهدها سابقًا بعدم القيام بذلك. وبالتالي، صدر قرار بإغلاق العيادة".

وتابع البيان: "في عيادة الدكتورة س.ب في العاقبية – قضاء صيدا، أظهر الكشف أنها تمارس أعمالًا طبية دون ترخيص من وزارة الصحة العامة، ما أدى إلى إصدار قرار بإغلاق العيادة.

أخيرًا، تبين بعد الكشف على مركز ج.ي للتجميل في الصرفند، أنه يقوم بأعمال طبية دون وجود طبيب مختص ودون ترخيص قانوني، مما استدعى اتخاذ قرار بإغلاق المركز".

 
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