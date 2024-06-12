ماذا أعلن باحث إسرائيلي عن "حرب لبنان"؟ تصريحٌ يكشف

تحدّث الباحث الإسرائيلي إيال زيسر عن مسار الحرب بين لبنان وإسرائيل المستمرة منذ 8 تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أنَّ "يستبعد أي احتمال لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم المُحاذية للبنان وذلك في حال عدم وجود تسوية أو تهدئة".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "103FM" الإسرائيلية، قال زيسر: "لا أرى تسوية في الأفق، وحزب الله قال بوضوحٍ طالما أنه استمرّ القتال في غزة فإنه سيواصل حربه في جنوب لبنان".

وتابع: "نحنُ نعلم أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيستمرّ في حملته ضد غزة، لذلك أعتقد أن هذا هو الحال، وسنستمر في سماع البيانات العديدة ونأمل حدوث الأفضل".

وأكمل: "أعتقد أننا بحاجة إلى تكثيف الجهود، وأن نكون أكثر تصميماً. الأمر لا يعني أنه لم يحدث شيء أو أن هناك حرباً شاملة. علينا فقط أن نقرر، هناك لا أحد على القمة ليقرر، والضعف الذي تظهره قيادتنا يشجع حزب الله. هنا، لا أقصد تغيير القيادة، أعني تغيير السياسة".

(رصد لبنان24)