ابراهيم استقبل القائم بالاعمال النيجري

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استقبل اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر اليوم في مكتبه في بيروت، القائم بأعمال دولة نيجيريا في لبنان آدامو ياباني، في زيارة تعارف بعد انتهاء مهام السفير السابق غوتي مودو زانا بورا.كما قدّم اللواء إبراهيم التهاني للسفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف وطاقم السفارة، معربا عن تمنياته ب"التقدم والازدهار لروسيا وشعبها".