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لبنان

السادسة مساء... وفد من "الوطني الحر" يلتقي نواباً في مكتب جرادة

Lebanon 24
12-06-2024 | 05:55
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 يلتقي وفد من نواب "التيار الوطني الحر"، النواب: الياس جرادة، سينتيا زرازير، عبد الرحمن البرزي، أسامة سعد، شربل مسعد، حليمة قعقور، السادسة من مساء اليوم.

وسيتم اللقاء في مكتب النائب جرادة في المتحف، مبنى مستشفى بيروت التخصصي للعيون.
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