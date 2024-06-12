السادسة مساء... وفد من "الوطني الحر" يلتقي نواباً في مكتب جرادة

يلتقي وفد من نواب "التيار الوطني الحر"، النواب: الياس جرادة، سينتيا زرازير، عبد الرحمن البرزي، أسامة سعد، شربل مسعد، حليمة قعقور، السادسة من مساء اليوم.



وسيتم اللقاء في مكتب النائب جرادة في المتحف، مبنى مستشفى بيروت التخصصي للعيون.

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