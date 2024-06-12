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لبنان

جلسة للجنة الإقتصاد... هذا ما ناقشته

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:11
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أشار النائب فريد البستاني عقب جلسة لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط إلى أن "ناقشنا موضوع اتفاقية مدريد التي يسجل فيها العلاقات التجارية والملكيات الفكرية، وعدم التوقيع على هذه الاتفاقية قد يوصلنا الى مشاكل وما يهمنا هو تبسيط الطلبات ولبنان سينضم الى الاتفاقية ".
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اضاف: "كما بحثنا في موضوع  النافعة، وعودة الموظفين الى عملهم وهذا من حقهم، وندعو لاعطائهم حقوقهم. وناقشنا موضوع الفيول المغشوش ولدي تقرير من احدى الشركات اكدت لي ان الفيول غير مغشوش".

وتابع: "اما بالنسبة لمرفأ طرابلس، فقيل ان هناك تهريبا، وطالبنا بتعزيز اداري لمرفأ طرابلس وسنعمل مع وزير الاقتصاد ليكون لدينا خطة متكاملة ".

كما تحدث وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عن موضوع فرن "وودن بيكري"، وقال: "هدفنا سلامة المواطن والغذاء، والقضاء يأخذ مجراه".

اضاف: "اما بالنسبة لموضوع الجمارك فنحن كوزارة لا نستطيع ان نطمح باقتصاد سليم ومعافى اذا كان لدينا سوق اكثر من خمسين بالمئة غير خاضع للرقابة".
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