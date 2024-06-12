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لبنان

التحضيرات النهائية مستمرة للامتحانات الرسمية الخطية للتعليم المهني

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:18
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 تستمر المديرية العامة للتعليم المهني في انجاز كافة الترتيبات والتحضيرات المتعلقة في هذا الاستحقاق، مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية الخطية للتعليم المهني، وذلك باشراف المديرة العامة الدكتورة هنادي بري.
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وتعمل المديرية على انجاز المطلوب في الوقت المناسب، من تسليم بطاقات الترشيح لكافة المعاهد الرسمية و الخاصة اضافة الى اصدار بطاقات الترشيح المتعلقة بالطلبات الحرة، وصولا الى تسليم رؤساء المراكز كافة اللوازم النثرية و تبليغات المراقبة.

و في ذات الوقت، تستمر أعمال لجان التصحيح الخاصة بالمشاريع ودراسة الحالة لشهادتي الاجازة الفنية و الامتياز الفني".
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