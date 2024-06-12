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لبنان

سلسلة لقاءات لقائد الجيش في الولايات المتحدة الاميركية

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:20
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 أعلن الجيش على حسابه على "إكس"، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون، التقى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور Jack Reed ورئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة General Charles Q. Brown Jr.، وفريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL.
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 وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.
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