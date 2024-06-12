إجتماعات ديبلوماسية لميقاتي اليوم.. وملف الجنوب على طاولة البحث مع سفراء أوروبيين

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية في السرايا اليوم تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.

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وفي هذا الإطار، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً موسعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضم: سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وسفراء النمسا رنيه بول امري، بلجيكا كوين فرفاك، بلغاريا لاسن توموف، تشيكيا جيري دوليزيل، دنمارك كريستوفر فيفيك، فنلندا ان مسكانن، فرنسا هيرفية ماغرو، المانيا جورج بيرغلين، اليونان دسبينا كوكولوبولو، هنغاريا فيرنز تشيلاغ، ايطاليا فابريسيو مارسيللي، هولندا هانس بيتر فان دير وود ، بولندا برزميسلوا نيسولوواسك، رومانيا رادو كاتالين ماردار.

كذلك، حضر القائمون بأعمال سفارات قبرص اندياس جيور غلاديس، سلوفاكيا الينا موراف كوفا ،هيغونيز ليبيز والسويد كريستيان نيلسون.

وخصص الاجتماع للتشاور في المستجدات الامنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان، كما جرى التطرق الى موضوع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في لبنان. ،وابدى السفراء استعدادهم لمساعدة لبنان في هذا الاطار، كذلك تم البحث في ملف النازحين السوريين وانعكاساته على الوضع اللبناني برمته.



سفير قطر

وإستقبل رئيس الحكومة سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



سفير المملكة المتحدة

كما إستقبل رئيس الحكومة سفير المملكة المتحدة في لبنان هايمش كاول وبحث معه العلاقات بين بريطانيا ولبنان.



كذلك، استقبل رئيس الحكومة النائب وليم طوق الذي اوضح ان البحث تطرق الى التطورات الامنية في الجنوب، اضافة إلى الاوضاع السياسية وشؤونا خدماتية تتعلق بمنطقة بشري.



واستقبل الرئيس ميقاتي أيضاً وفداً من شركة كهرباء فرنسا.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

الإجتماع الموسع مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي:

اللقاء مع سفير قطر:

اللقاء مع سفير المملكة المتحدة في لبنان:

اللقاء مع النائب طوق: