ملفّا الرئاسة والنزوح السوري بين بلاسخارت وباسيل

زارت المنسقة الجديدة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت Jeanine Hennis-Plasschaert، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.



وتركز الحديث في الزيارة التعارفية عن ملفي رئاسة الجمهورية والنزوح السوري في لبنان.

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