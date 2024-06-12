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لبنان

ملفّا الرئاسة والنزوح السوري بين بلاسخارت وباسيل

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:35
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زارت المنسقة الجديدة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت Jeanine Hennis-Plasschaert، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وتركز الحديث في الزيارة التعارفية عن ملفي رئاسة الجمهورية والنزوح السوري في لبنان.
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جبران

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