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لبنان

صنعوا "مجد تلفزيون لبنان"... تكريم فنانين في وزارة الإعلام

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:45
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سلّم وزير الإعلام زياد المكاري دروعاً تكريمية لنجوم صنعوا مجد تلفزيون لبنان.

ومن بين المكرّمين الفنانة إلسي فرنيني، التي قالت بعد تكريمها: "أتقدم بالشكر من وزير الاعلام والصديقة أليسار جعجع على هذه المبادرة لجهة تحديث أرشيف تلفزيون لبنان، وبالاهتمام الذي يبديانه بالفنان اللبناني الذي لم تتم الاضاءة عليه وعلى أعماله منذ فترة طويلة. لكن بهذه النهضة لاحياء تلفزيون لبنان وتجديد تراثه، فهذا يشكل فخرا لنا بأن يعود التلفزيون الى الواجهة مجددا".
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كما شكر الفنان أحمد دوغان وزير الاعلام على مبادرته وتواضعه، لافتاً إلى أنه التكريم الاول له من قبل مسؤول لبناني، مؤكداً أن "لبنان بأمسّ الحاجة لهذه النوعية من الوزراء". 

كما حضرت ندى سعادة، ابنة الفنانة نهى الخطيب سعادة والمخرج إيلي سعادة، حيث استلمت درعين تكريميين باسمهما.

لبنان

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