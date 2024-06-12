تحدّد الموعد.. جلسة للحكومة يوم الجمعة برئاسة ميقاتي

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ9.30 من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 14/6/2024 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُبيّنة في جدول أعمال موزع على الوزراء.

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