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لبنان
تحدّد الموعد.. جلسة للحكومة يوم الجمعة برئاسة ميقاتي
Lebanon 24
12-06-2024
|
06:47
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ9.30 من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 14/6/2024 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُبيّنة في جدول أعمال موزع على الوزراء.
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للإطلاع على جدول أعمال الجلسة..
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