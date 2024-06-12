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لبنان

تحدّد الموعد.. جلسة للحكومة يوم الجمعة برئاسة ميقاتي

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:47
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ9.30 من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 14/6/2024 في السراي الكبير، لبحث المواضيع المُبيّنة في جدول أعمال موزع على الوزراء.
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للإطلاع على جدول أعمال الجلسة.. إضغط هنا
 
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لبنان

نجيب ميقاتي

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