بالفيديو... هكذا استهدفت إسرائيل القيادي في "الحزب" طالب سامي عبدالله

نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف القيادي في "حزب الله" طالب سامي عبدالله، في بلدة جويا.

وأشار أدرعي إلى أنّ "طالب سامي عبدالله كان أحد أبرز قادة "حزب الله" في جنوب لبنان".



