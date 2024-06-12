بالفيديو... هكذا استهدفت إسرائيل القيادي في "الحزب" طالب سامي عبدالله

#عاجل 🔴 جيش الدفاع أغار أمس على مقر قيادة لحزب الله أديرت منها الاعتداءات التخريبية من منطقة جنوب-شرق لبنان وقضى خلال الغارة على قائدها المدعو سامي طالب عبدالله
شن جيش الدفاع أمس غارة جوية استهدفت مقر قيادة لحزب الله في منطقة جويا أديرت منها اعتداءات إرهابية لحزب الله انطلاقًا… pic.twitter.com/Wc9N2mJ5JE
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2024
#عاجل 🔴 جيش الدفاع أغار أمس على مقر قيادة لحزب الله أديرت منها الاعتداءات التخريبية من منطقة جنوب-شرق لبنان وقضى خلال الغارة على قائدها المدعو سامي طالب عبدالله
شن جيش الدفاع أمس غارة جوية استهدفت مقر قيادة لحزب الله في منطقة جويا أديرت منها اعتداءات إرهابية لحزب الله انطلاقًا… pic.twitter.com/Wc9N2mJ5JE