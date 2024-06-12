منزلان احترقا.. كيف يبدو الوضع في إسرائيل الآن بعد إطلاق الصواريخ من لبنان؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك خشية من وجود متنزهين عالقين في غابة "كاديتا" بعد احتراق منزلين، إثر سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام أنه في ضوء الوضع الأمني، فإن المحمية الطبيعية "ناحل عامود" البعيدة 25 كلم عن حدود لبنان سُتغلق.