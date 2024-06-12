لجنة البيئة: لرؤية استراتيجية قادرة على حماية البيئة والصحة والصناعة

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صدر عن لجنة البيئة النيابية البيان الآتي عقب اجتماعها: "تناول البحث صحة المعلومات عن استخدام المتفجرات في المقالع والكسارات واستئناف عمل معامل الترابة ومسألة منح الرخص الموقتة للمقالع والكسارات والجهة التي تمنح التراخيص وغياب الرقابة على الارض والتي تؤدي الى المزيد من الاذى للبيئة والمجتمعات المجاورة".وأضاف البيان: "كان تأكيد أن المقالع مقفلة، وبالتالي لا عمليات تفجير تحصل آنيا في منطقة المعامل. ولكن خارج نطاق هذه البقعة فان التفلت حصل على مساحة لبنان بفعل وجود اكثر من 1230 مقلعا وكسارة معظمها غير شرعي تعمل من دون ضوابط ومعايير محددة".أضاف البيان: "ان عملية ضبط التفلت تتطلب استعادة الدولة بمختلف مؤسساتها وتعديل القوانين القائمة لتفعيل العمل على الأرض".كما شدد المجتمعون على ضرورة وضع رؤية استراتيجية قادرة، في آن، على حماية البيئة وصحة الناس والصناعة الوطنية.