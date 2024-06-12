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لبنان

منذ 7 تشرين الأوّل.. من هم أبرز قادة "حزب الله" الذين اغتالتهم إسرائيل؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الإسرائيلي، أكد اليوم الأربعاء، أنه اغتال طالب عبدالله، القيادي الكبير في حزب الله، بالإضافة إلى 3 مقاتلين آخرين من الحزب في غارة على مركز للقيادة والتحكم في جنوب شرق لبنان.
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وردا على اغتيال عبدالله، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل في تصعيد كبير للصراع الذي شهد تبادلا شبه يومي لإطلاق النار بينهما منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول الماضي.

ومنذ السابع من تشرين الأول، أعلن حزب الله عن استشهاد 334 عنصرا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 320 عنصرا من حزب الله. 
 
ومن أبرز القادة الذين اغتيلوا منذ ذلك الوقت:

إسماعيل يوسف باز: قائد القطاع الساحلي لحزب الله.

محمد حسين مصطفى شحوري: قائد وحدة الصواريخ في القطاع الغربي لقوة الرضوان.

علي أحمد حسين: قائد منطقة حجير التابعة لقوة الرضوان.

علي عبد الحسن نعيم: نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

علي محمد الدبس: قائد مركزي في قوة الرضوان.

حسن محمود صالح: قائد الهجوم في منطقة جبل دوف.

محمد علوية: قائد منطقة مارون الراس.

حسن حسين سلامي: قيادي في وحدة ناصر.

وسام الطويل: قائد قوة الرضوان التابعة للحزب.

علي حسين برجي: قائد منطقة جنوب لبنان من الوحدة الجوية للحزب.

حسين يزبك: القائد المحلي في الناقورة.

عباس محمد رعد: قيادي في قوة الرضوان ونجل رئيس كتلة حزب الله النيابية. 

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