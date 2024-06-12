منذ 7 تشرين الأوّل.. من هم أبرز قادة "حزب الله" الذين اغتالتهم إسرائيل؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الإسرائيلي، أكد اليوم الأربعاء، أنه اغتال طالب عبدالله، القيادي الكبير في حزب الله، بالإضافة إلى 3 مقاتلين آخرين من الحزب في غارة على مركز للقيادة والتحكم في جنوب شرق لبنان.وردا على اغتيال عبدالله، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل في تصعيد كبير للصراع الذي شهد تبادلا شبه يومي لإطلاق النار بينهما منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول الماضي.ومنذ السابع من تشرين الأول، أعلن حزب الله عن استشهاد 334 عنصرا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 320 عنصرا من حزب الله.