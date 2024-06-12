Advertisement

لبنان

مصادر تكشف... هل قرّرت إسرائيل شنّ حرب على "حزب الله"؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1210927-638538010206371428.jpg
Doc-P-1210927-638538010206371428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر إسرائيليّة، إنّ "حكومة الحرب لم تُقرّر بعد إطلاق عملية موسعة ضدّ "حزب الله". 
 
 
 
وأضافت المصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "سنُواصل إستهداف قياديين كبار في "حزب الله".
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مصادر إسرائيلية: الحكومة لم تقرر بعد إطلاق عملية موسعة ضد حزب الله (العربية)
lebanon 24
12/06/2024 16:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس": يشعر غانتس وآيزنكوت وهاليفي بقلق متزايد من أن الوضع على الحدود الشمالية مع حزب الله قد خرج عن السيطرة
lebanon 24
12/06/2024 16:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو بعد قصف "حزب الله" لإسرائيل اليوم.. ماذا قال فلسطينيّون عن نصرالله؟
lebanon 24
12/06/2024 16:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: لا أحد يبحث عن أي تصعيد في المنطقة وهناك تفضيل للحل الدبلوماسي مع "حزب الله"
lebanon 24
12/06/2024 16:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

هآرتس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:47 | 2024-06-12
09:18 | 2024-06-12
09:16 | 2024-06-12
09:05 | 2024-06-12
09:02 | 2024-06-12
09:00 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24