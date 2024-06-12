مصادر تكشف... هل قرّرت إسرائيل شنّ حرب على "حزب الله"؟

قالت مصادر إسرائيليّة، إنّ "حكومة الحرب لم تُقرّر بعد إطلاق عملية موسعة ضدّ "حزب الله".

وأضافت المصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "سنُواصل إستهداف قياديين كبار في "حزب الله".