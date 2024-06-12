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لبنان

تتعلّق بلبنان.. ما هي النصيحة التي قدّمتها إيران لإسرائيل اليوم؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 07:56
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حذّر وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كَني، إسرائيل من السقوط في البئر اللبنانية.
 
وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لا ننصح الصهاينة أبداً بالعودة إلى هزيمتي 2000 و2006 اللتين منيا بهما في لبنان".
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كما اعتبر أن "المقاومة في فلسطين ولبنان قوية لدرجة أنها لن تسمح للصهاينة بتحقيق أي من أهدافهم". (العربية) 
 
 
 
 

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