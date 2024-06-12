تتعلّق بلبنان.. ما هي النصيحة التي قدّمتها إيران لإسرائيل اليوم؟

حذّر وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كَني، إسرائيل من السقوط في البئر اللبنانية.

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وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لا ننصح الصهاينة أبداً بالعودة إلى هزيمتي 2000 و2006 اللتين منيا بهما في لبنان".كما اعتبر أن "المقاومة في فلسطين ولبنان قوية لدرجة أنها لن تسمح للصهاينة بتحقيق أي من أهدافهم". (العربية)