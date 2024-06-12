حادثة مؤسفة جدّاً.. نقل أحد العمال إلى المستشفى وحالته حرجة ما الذي حصل معه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد العمال السوريين، أُصيب بصعقة كهربائيّة، خلال عمله في ورشة، في منطقة المنكوبين - طرابلس.

ونُقِلَ العامل السوريّ على الفور إلى المستشفى، وحالته حرجة.