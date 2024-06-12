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لبنان

حادثة مؤسفة جدّاً.. نقل أحد العمال إلى المستشفى وحالته حرجة ما الذي حصل معه؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد العمال السوريين، أُصيب بصعقة كهربائيّة، خلال عمله في ورشة، في منطقة المنكوبين - طرابلس.
 
ونُقِلَ العامل السوريّ على الفور إلى المستشفى، وحالته حرجة.
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طرابلس

صعقة كهربائية

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