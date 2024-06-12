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لبنان

في مركبا.. إصابة مسعف بتفجير مسيرة إنقضاضية للعدو

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:25
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أصيب مسعف من الهيئة الصحية بتفجير مسيرة إنقضاضية للعدو في ساحة بلدة مركبا منذ قليل.

وأشارت المعلومات إلى نجاة فريق العمل الرسالي.
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