بري بحث مع جهاد عبد الصمد ووليم طوق في المستجدات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .واستقبل بري النائب وليم طوق وبحث معه في الاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.