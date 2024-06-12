Advertisement

لبنان

بري بحث مع جهاد عبد الصمد ووليم طوق في المستجدات

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1210943-638538034964876033.png
Doc-P-1210943-638538034964876033.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات  النائب جهاد الصمد، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً  تشريعية .
Advertisement

واستقبل بري النائب وليم طوق وبحث معه في الاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:47 | 2024-06-12
09:18 | 2024-06-12
09:16 | 2024-06-12
09:05 | 2024-06-12
09:02 | 2024-06-12
09:00 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24