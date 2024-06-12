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لبنان

إشكال بين شبان تطوّر إلى إطلاق نار في جبل البداوي

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:32
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وقع إشكال في جبل البداوي، بين عدد من الشبان تطوّر إلى إطلاق نار، من دون وقوع إصابات.
 
 
وقد تدخل أهالي المنطقة، وعملوا على فضّ الإشكال.
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جبل البداوي

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