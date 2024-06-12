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لبنان
خبر سارّ لمضموني المنية - الضنّية... هذا ما أعلنه مدير عام "الضمان" عنهم
Lebanon 24
12-06-2024
|
08:40
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، النائب عبد العزيز الصمد على رأس وفد.
وافاد بيان للعلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه "تم التباحث بالملفات الإجتماعية والصحيّة للمضمونين عموماً ومضموني منطقة المنية - الضنّية بشكل خاص والبالغ عددهم حوالي 200 ألف مضمون.
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وفي سياق اللقاء، حمل النائب الصمد كتاباً إلى المدير العام موجّهاً من رئيس رابطة مختاري الضنية المختار ضاهر أبو ضاهر بواسطة قائمقام المنية - الضنيه جان الخولي المرّ طالباً بموجبه الموافقة على إنشاء مركز للضمان الاجتماعي في الضنيه وذلك أسوةً بباقي المناطق. وقد أبدت القائمقام موافقتها لتخصيص مكتب في مبنى القائمقامية في الضنية لافتتاح مركز للصندوق في منطقة سير الضنّيّة.
وقد لاقى كركي هذا المطلب بتجاوب كبير على مبدأ سعيه الدائم لتحسين أمور المضمونين وخصوصاً في المناطق البعيدة ليوفّر عليهم عبء أكلاف النّقل والإنتقال. وقد أحال الكتاب بشكل فوري إلى المديريّة الإداريّة للكشف على المبنى المقترح وإتّخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تحقيق هذه الغاية وافتتاح مكتب الصندوق في منطقة سير الضنيّة والتي يتواجد فيها أكثر من 30 ألف مضمون".
وفي ختام اللقاء، شكر النائب الصمد المدير العام على "تعاونه وجهوده كي يستعيد الضمان، هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة، دوره الوازن في صون الأمن والإستقرار الإجتماعي والصحّي في البلاد".
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