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لبنان
العدوّ الإسرائيليّ استهدف ياطر... منزل دُمِّرَ بالكامل و4 أشخاص أُصيبوا
Lebanon 24
12-06-2024
|
08:53
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استهدف العدوّ الإسرائيليّ أحد المنازل في بلدة ياطر، ما أدّى إلى تدميره بالكامل.
وبحسب المعلومات، أُصيب 4 أشخاص، ونُقِلَوا جميعاً إلى المستشفى.
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