العدوّ الإسرائيليّ استهدف ياطر... منزل دُمِّرَ بالكامل و4 أشخاص أُصيبوا

استهدف العدوّ الإسرائيليّ أحد المنازل في بلدة ياطر، ما أدّى إلى تدميره بالكامل.

وبحسب المعلومات، أُصيب 4 أشخاص، ونُقِلَوا جميعاً إلى المستشفى.