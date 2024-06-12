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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ استهدف ياطر... منزل دُمِّرَ بالكامل و4 أشخاص أُصيبوا

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:53
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استهدف العدوّ الإسرائيليّ أحد المنازل في بلدة ياطر، ما أدّى إلى تدميره بالكامل.
 
 
وبحسب المعلومات، أُصيب 4 أشخاص، ونُقِلَوا جميعاً إلى المستشفى.
 
 
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