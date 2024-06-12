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لبنان

حمية بحث مع نواب في صيانة الطرق في مناطقهم

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:57
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استقبل  وزير الأشغال العامة علي حمية، النائب أحمد الخير وتم البحث في ملف صيانة الطرقات الأساسية في المنية، لاسيما الطريق الرابط بين عرمان ومخيم نهر البارد والذي أنجز الفريق المكلف من الوزارة الكشف عليها، ويُعمل حالياً على إعداد ملفها واستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
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ثم استقبل حمية رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية وتناولا ملف صيانة الطرقات في عكار، لاسيما صيانة الطريق الدولي العبدة-العريضة، وناقاشا موضوع استحداث مدخل جديد لقضاء عكار من جهة الكورنيش البحري.

كما التقى حمية النائب  راجي السعد، وتم البحث في ملف صيانة الطرقات الأساسية في قضاء عاليه، لاسيما الطريق الرئيسية الواصلة بين قضائي الشوف وعاليه، حيث أكد حمية أن" التوجيهات قد أعطيت للفرق المكلفة في الوزارة للكشف عليها، على أن يُصار إلى إعداد ملفها وإنجاز الإجراءات الإدارية المتعلقة بها".
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