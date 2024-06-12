Advertisement

لبنان

الشامي: وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وضعت حجر الأساس للتحول الرقمي

Lebanon 24
12-06-2024 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1210957-638538059745113654.png
Doc-P-1210957-638538059745113654.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي عن أهمية تحقيق الرقمنة التي "تأتي من ضمن سلة إصلاحات متكاملة للوصول إلى الدولة الحديثة الرقمية"، مشدداً على "التحديات التي حالت دون الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية، منها الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى التدهور الكبير في رواتب القطاع العام".
Advertisement

كلام الشامي جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اختتام فعاليات ورش العمل التشاورية التي انعقدت في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتمحورت حول الهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني، والتي افتتحت أمس في السرايا، برعاية ميقاتي وبدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي.

وأكد الشامي أنه "رغم كل هذه الأوضاع، استطاعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية برئاسة الوزيرة رياشي وضع حجر الأساس للتحول الرقمي عبر قيام الوزارة اليوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بالتعاون مع أصحاب الاختصاص المحليين والشركاء الدوليين أبرزهم البنك الدولي الذي يدعم جهود الإصلاح في لبنان من ضمن الشراكة الاستراتجية بينه وبين الدولة اللبنانية".

وتحدثت في افتتاح المؤتمر الوزيرة رياشي وسلطت الضوء على "أهمية البحث حول الإستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في حياتنا العامة وخصوصاً في إداراتنا العامة، لما لها من تأثير على جودة ودقة وسرعة الخدمات العامة التي تقدمها للدولة، كما وعلى مكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشارت الى "أمثلة مستقاة من الدول التي طبقت التحول الرقمي في قطاعها العام، فأراحت كل من المواطن الطالب للخدمة العامة، والموظف الذي يقدم هذه الخدمة"".

ولفتت الى أن "وزارة التنمية الادارية تعمل حالياً مع شركائها الدوليين، وأبرزهم البنك الدولي على وضع خطة تطبيقية محدّثة ومحددة الأولويات للبدء بتنفيذ الإستراتجية الوطنية للتحوّل الرقمي. وفي هذا الاطار، تجري مشاورات تقنية مع أصحاب الاختصاص و الشركاء في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص".

أما  المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه فتحدث بدوره محدداً أهداف إقامة ورش العمل التشاورية هذه على مدى يومين مع خبراء محليين ودوليين، "في سبيل ترجمة دعم البنك الدولي في ما خص مساندة وزارة التنمية الادارية في مساعيها لوضع خطة تنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2024-06-12
11:32 | 2024-06-12
11:08 | 2024-06-12
10:54 | 2024-06-12
10:50 | 2024-06-12
10:47 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24