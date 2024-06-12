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لبنان

توقيف شخص في شمسطار... ماذا ضبطت مخابرات الجيش داخل منزله؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 09:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش داهمت منزل م. ع في بلدة شمسطار، وأوقفته وضبطت أسلحة حربيّة.
 
 
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شمسطار

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