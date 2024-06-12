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لبنان

الحواط في ذكرى تأسيس الـ"LAU": نفتخر بهذا الصرح التربوي العريق

Lebanon 24
12-06-2024 | 10:50
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كتب النائب زياد الحواط على منصة أكس": "في ذكرى مئوية تأسيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU، نفتخر بهذا الصرح التربوي العريق وبجهود القيمين عليه. مئة سنة من العلم والثقافة والتطور والنجاح وصناعة مستقبل أفضل للأجيال الشابة. نشكر الدكتور  رياض نصار على مساهمته الأساسية في تأسيس هذا الصرح في جبيل، وصولا إلى الدكتور ميشال معوض وجميع الدكاترة والجهاز الإداري والفني على مثابرتهم وعملهم الدؤوب في خدمة العلم والتربية وتطوير التعليم العالي، والمسيرة مستمرة. صرح تربوي ثقافي علمي في خدمة جبيل ولبنان".
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