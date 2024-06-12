الشيخ علي الخطيب: الشهداء فخر الأمة ومجدها

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توجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، إلى "قيادة المقاومة وذوي الشهداء، وعلى رأسهم الأخ الكبير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأسمى أيات التعازي والتبريك باستشهاد القادة الكبار وكل الشهداء الذين روت دماؤهم أرض الوطن لتحميه وتلجم العدوان عنه، ولتصنع عزة وكرامة للوطن والأمة، وتؤسس لنصر قادم يستكمل انجاز التحرير عام 2000، وتزيد من منعة لبنان وقوته في مواجهة العدوان الصهيوني".وأكد أن "الشهداء فخر الأمة ومجدها، وهم الأحياء عند ربهم والشاهدون على جبروت العدو الصهيوني الذي يسجل قادته أفظع المجازر التي تنتهك فيها حرمة الإنسان والأديان والأوطان".وختم: "نحن نحتسب الشهداء عند ربهم أمراء أهل الجنة بما ضحوا وبذلوا من دماء في سبيل حفظ كرامة الإنسان وحريته وحقه في الحياة الكريمة العزيزة".