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لبنان

العدد كبير.. كم صاروخاً أطلق "حزب الله" اليوم؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 11:08
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ "حزب الله" أطلق منذ صباح اليوم، 215 صاروخاً باتجاه إسرائيل.
كذلك، ذكرت الإذاعة أنّ النيران التي اندلعت في مستوطنة كاديتا القريبة من ميرون الإسرائيلية جراء صواريخ "حزب الله"، قد اقتربت من المنازل في المنطقة، مشيرةً إلى أن هناك وحدات سكنية تضررت جرّاء الحريق.
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ومنذ الصباح الباكر، نفذ الحزبُ سلسلة من العمليات مستهدفاً عدداً من المواقع والنقاط الإسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأبرز تلك العمليات التي جرى تنفيذها اليوم طالت مستوطنة سعسع، مقر وحدة المقرابة الجوية في ميرون، المقر الإحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل في عميعاد، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى.

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