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لبنان

بعد استشهاده في جويا.. "سرايا القدس" توجّه رسالة عزاء إلى عائلة القائد "أبو طالب"

Lebanon 24
12-06-2024 | 11:32
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وجّه عناصر "سرايا القدس" رسالة عزاء إلى عائلة الشهيد القائد في "حزب الله" الحاج أبو طالب، الذي استُشهد ليل الثلاثاء، بعد أن قصفت إسرائيل منزلا مأهولا في بلدة جويا، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم القيادي طالب سامي عبد الله.
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وقالت "سرايا القدس في رسالتها:" نبرقُ لكم هذه الرسالة في هذا التوقيت ونحن نعي تماماً ماذا يعني أن نفقد قائداً هُماماً مثل الحاج أبو طالب".
 
أضافت: "نشهد للشهيد بأنه كان أخاً كبيراً وسنداً صلباً لمجاهدينا في السلم والحرب".
 
وجاء في الرسالة:" الشهيد أمضى جلَّ وقتهِ في دعمِ مجاهدي فلسطين، يسهرُ على تأمينِ احتياجاتهم ويذلّلُ العقبات التي تحول دون أداء واجباتهم تجاه فلسطين والمسجد الأقصى".
 
وباركت "سرايا القدس" هذا الإصطفاء، مشيرة إلى أن "هذه الأخوّة التي تعمّدت بالدم ستبقى ملهمة لنا حتى التحرير والعودة".
 
 
المصدر: الميادين

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