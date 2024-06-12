أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ 5 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكر الحزب أن العملية الأولى جاءت عند الساعة الـ5.00 مساء، حيث قصف خلالها مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا.

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أمّا العملية الثانية فقال الحزب إنها جاءت عند الساعة 5.05 مساء، إذ استهدف الحزب خلالها موقع حدب يارين بصواريخ من نوع "بركان".

العملية الثالثة حصلت عند الساعة 5.30، وقد طالت موقع حانيتا بقذائف المدفعية، فيما العملية الرابعة حصلت عند الساعة الـ5.35 لتطال موقع جل العلام بقذائف المدفعية.

على صعيد العملية الخامسة، فقد جاءت عند الساعة الـ5.40 مساء، إذ استهدف "حزب الله" موقع بركة ريشا بصواريخ "بركان".