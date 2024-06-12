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لبنان

توقيف مطلوب خطير في زحلة.. هذا ما كان يفعله عند الحدود!

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:21
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دهمت دورية تابعة لمكتب أمن الدولة في زحلة مقهى في شتورا، وأوقفت السوري "إ.ح"، عملاً بإشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات. 
 
والموقوف هو الرأس المدبر لتهريب الأشخاص والأدوية والبضائع بشتى أنواعها في البقاع الأوسط بطرق غير شرعية ويدير عمليات التهريب عبر جميع المعابر، بالتنسيق مع عصابات داخل الأراضي السورية وعصابات تهريب داخل لبنان.
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واعترف الموقوف بما نسب إليه، والعمل جارٍ على توقيف باقي الأشخاص المتورّطين معه بالتّنسيق مع القضاء المختصّ، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
 
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