توقيف مطلوب خطير في زحلة.. هذا ما كان يفعله عند الحدود!

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والموقوف هو الرأس المدبر لتهريب الأشخاص والأدوية والبضائع بشتى أنواعها في البقاع الأوسط بطرق غير شرعية ويدير عمليات التهريب عبر جميع المعابر، بالتنسيق مع عصابات داخل الأراضي السورية وعصابات تهريب داخل لبنان.واعترف الموقوف بما نسب إليه، والعمل جارٍ على توقيف باقي الأشخاص المتورّطين معه بالتّنسيق مع القضاء المختصّ، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".