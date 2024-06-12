خبرٌ عن "الشيكات المصرفية".. إقرأوا آخر معلومة!

كشف تقرير جديد نشرته جمعية "مصارف لبنان"، اليوم الأربعاء، أن قيمة الشيكات المتقاصة بالليرة اللبنانية بلغت 5703 مليار ليرة في نيسان 2024 مقابل 6061 مليار ليرة في السابق الذي سبق و 307 مليار ليرة في نيسان 2023.

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كذلك، ذكر التقرير أن قيمة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية تراجع إلى 65 مليون دولار مقابل 78 مليون دولار و133 مليون دولار في الأشهر الـ3 الأولى على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن تعميم مصرف لبنان رقم 165 الصادر في نيسان 2023 وتعديلاته، يسمحُ بتبادل شيكات صادرة عن حسابات "فريش" بالليرة وبالدولار الأميركي لاستعمالها مجدداً في العمليات التجارية والمالية، وبدأ العمل به خلال شهر حزيران 2023.