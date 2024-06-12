صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

Advertisement

"في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم. وبناء على ادعاء إحدى المواطنات ضد مجهول أقدم على الدخول إلى منزلها الكائن في محلة السيوفي – الأشرفية، وسرق من داخله بعض الأدوات الإلكترونية، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية السارق وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وتبين أنه يدعى ر. ع. (من مواليد العام 1996، مكتوم القيد).وبتاريخ 25-5-2024 وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة سد البوشرية. وبتفتيش منزله، عثر على حقيبتين بداخلها أدوات صناعية وكمية من المخدرات.وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على تنفيذ عملية السرقة من داخل الشقة في الأشرفية، وبسرقة كابلات نحاسية من ورشة قيد الإنجاز في بلدة المنصورية، كما اعترف بتعاطيه المخدرات.وإثر ذلك، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".