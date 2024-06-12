Advertisement

لبنان

في البوشرية.. سارق بـ"قبضة الأمن"!

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1211025-638538185103026479.jpg
Doc-P-1211025-638538185103026479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم. وبناء على ادعاء إحدى المواطنات ضد مجهول أقدم على الدخول إلى منزلها الكائن في محلة السيوفي – الأشرفية، وسرق من داخله بعض الأدوات الإلكترونية، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية السارق وتوقيفه.
Advertisement

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وتبين أنه يدعى ر. ع. (من مواليد العام 1996، مكتوم القيد).

وبتاريخ 25-5-2024 وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة سد البوشرية. وبتفتيش منزله، عثر على حقيبتين بداخلها أدوات صناعية وكمية من المخدرات.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على تنفيذ عملية السرقة من داخل الشقة في الأشرفية، وبسرقة كابلات نحاسية من ورشة قيد الإنجاز في بلدة المنصورية، كما اعترف بتعاطيه المخدرات.

وإثر ذلك، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:15 | 2024-06-12
16:11 | 2024-06-12
15:55 | 2024-06-12
15:36 | 2024-06-12
15:05 | 2024-06-12
14:27 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24