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لبنان

توقيف 3 مطلوبين خطيرين بين البقاع وبعلبك.. وهذا ما ضبطه الجيش بحوزتهم (صور)

Lebanon 24
12-06-2024 | 13:30
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أوقف الجيش نهار أمس 3 مطلوبين بين بلدتي بريتال وجديتا.
 
وفي بيان له، قال الجيش أنه "في تاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٤، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في بلدة جديتا - البقاع، وأوقفت السوريَّين (ح.ر.) و(خ.ج.) وضَبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية".
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أضاف البيان:" كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين لإقدامهم على سلب مواطنين بقوة السلاح في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.ط.) وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية وعملات مزورة".
ختم البيان:" سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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