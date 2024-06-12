توقيف 3 مطلوبين خطيرين بين البقاع وبعلبك.. وهذا ما ضبطه الجيش بحوزتهم (صور)

أوقف الجيش نهار أمس 3 مطلوبين بين بلدتي بريتال وجديتا.

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وفي بيان له، قال الجيش أنه "في تاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٤، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في بلدة جديتا - البقاع، وأوقفت السوريَّين (ح.ر.) و(خ.ج.) وضَبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية".أضاف البيان:" كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين لإقدامهم على سلب مواطنين بقوة السلاح في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.ط.) وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية وعملات مزورة".